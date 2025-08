Simpósio do Simplás, em Caxias, irá destacar IA, inovação e sustentabilidade

Economia circular, design sustentável, inovação digital e uso prático da inteligência artificial no dia a dia das empresas estão entre os temas do 3º Simpósio de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás). O evento ocorre no dia 6 de agosto, das 13h às 18h, no auditório da CIC Caxias do Sul e tem entrada gratuita.