Sim Rede de Postos reinaugura unidade neste sábado em Caxias

Neste sábado (2), a Sim Rede de Postos reinaugura a unidade do posto da Perimetral Norte, na Avenida Rubem Bento Alves, no bairro Jardim América, em Caxias. Com espaço ampliado, passará a operar com bandeira própria e reunirá os serviços de abastecimento, conveniência, lavagem automotiva, troca de óleo e lavanderia expressa.