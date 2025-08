Saiba quem é o mestre gelatiere de Bento Gonçalves que está entre os 15 melhores do Brasil

O mestre gelatiere Vinicius Bortoli Buffon, 43 anos, o nome à frente da (deliciosa) Così Gelato, de Bento Gonçalves, ficou entre os 15 melhores do Brasil na final nacional do Gelato Festival World Masters , realizada na semana passada, em São Paulo.

Único representante do Sul no concurso, ele levou para a competição o sabor autoral La Cucagna, gelato criado para homenagear os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul (que leva ricota cremosa, uvada artesanal com casca, sfregolá de amêndoas e tomilho) e está disponível nas quatro lojas da Così na Serra (na Via Gastrô, Caminhos de Pedra e Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e Garibaldi).