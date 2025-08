Saiba quais são os dois parques de Canela que estão entre os melhores do mundo

Na 13ª posição, o parque Terra Mágica Florybal subiu cinco posições no ranking.

Que Canela tem inúmeros parques e atrativos todo mundo sabe, mas agora as atrações estão sendo reconhecidas mundo afora. A Terra Mágica Florybal (foto) e o Alpen Park figuram entre os 25 primeiros do ranking Travellers' Choice - Os melhores dos melhores do TripAdvisor.