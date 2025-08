Sai Sorvelândia, entra People Telecom em sala na Sinimbu, em Caxias

O local, de 400 m², está desocupado há um mês. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem passa pela Sinimbu, no centro de Caxias do Sul, certamente já reparou que a sala que fica bem na esquina com a Rua Marechal Floriano não está sendo mais ocupada pela Sorvelândia. O local, de 400 m², está desocupado há um mês e logo, em torno de 60 dias, deve sediar a People Telecom, grupo de Caxias do Sul que está há 20 anos no mercado oferecendo serviços de internet, telefonia fixa e móvel.

Mas que fique claro: a Sorvelândia, que há 27 anos estava naquela sala, não fechou, só diminuiu um pouco as operações por ali. Os sorvetes e todas as delícias que vende seguem disponíveis na sala que tem entrada pela Marechal — além das lojas no bairro Cruzeiro (aquela que é o amor das crianças — e dos pais! — na BR-116), a do San Pellegrino, a do Villagio Caxias e também a que fica em Garibaldi.

O dono da sala desocupada, que não quis se identificar, diz que, como está em fase de assinatura de contrato com a nova locatária, não pode falar sobre os valores do aluguel, mas conta que o espaço foi reservado antes do que imaginava.