Restaurante Avenida reinaugura no Quinta São Luiz, e novos negócios impulsionam complexo em Caxias do Sul

Restaurante Avenida abre nesta terça-feira no Quinta. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com 68 anos de história e tradição em Caxias do Sul, o restaurante Avenida reinaugura nesta terça-feira (8) e o local escolhido para essa nova fase é o Quinta São Luiz. O estabelecimento precisou deixar o antigo endereço, onde o espaço era locado.

— A mudança está sendo muito positiva. O Quinta tem mais estrutura, tem playground, tem pé direito alto. Unimos o útil ao agradável — diz Rafael Abeche Generosi, proprietário do restaurante.

O Avenida servirá a boa comida de sempre de terça a domingo e se soma a outras novidades recentes, como a Tropino, que abriu uma segunda unidade no complexo no dia 17 de junho. A filial atende a um pedido do público.

— Temos muitos clientes do Exposição, Panazzolo e região e eles nos pediam uma loja mais perto deles. Eu já tinha manifestado com a direção do Quinta o desejo de estar no local e surgiu a oportunidade. Estamos bem felizes — diz Rachelle Morés.

O quiosque no Quinta conta com um lançamento exclusivo: o picolé de semifreddo com calda de chocolate. Rachelle aproveitou a abertura para apresentar a nova linha de milk shakes — o de pipoca tem tido a maior saída. Os novos sabores também são vendidos na matriz no Pio X.

Rachelle está no Quinta desde o dia 17 de junho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Boa divulgação

Outro novo empreendimento é a Novo Tom Drinkeria, inaugurado há pouco mais de um mês. Mauricio Morais Webler assumiu o ponto onde já funcionava um bar de drinks.

— São vários estabelecimentos chamando clientes e o Quinta faz uma boa divulgação. Isso nos deu segurança para abrir o bar — diz.

Mais clientes, mais operações

O Quinta São Luiz tem, atualmente, 13 operações, sendo nove estabelecimentos gastronômicos, além de um hub de negócios com 26 escritórios, com serviços como cidadania italiana e agência de viagens, e profissionais liberais.

A abertura de novos empreendimentos no local é resultado de uma série de fatores, segundo Chirlei Batassini, gestora do Quinta São Luiz. Boa localização e conceito arrojado estão entre eles.

— Quando assumi, passei a trabalhar uma nova imagem, de um espaço democrático, com boa gastronomia, acessível. Essa nova comunicação está atraindo público e, com a maior movimentação, as operações querem estar aqui — acrescenta.

Chirlei antecipa que nos próximos dias um novo restaurante abre as portas no Quinta. O Gro terá culinária para intolerantes à lactose e glúten.