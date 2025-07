Projeto documenta tradições culinárias da Serra

Práticas culturais ligadas ao preparo de alimentos na Serra estão sendo documentadas por meio do Inventário das Referências Culturais da Área Rural. Cerca de cem famílias já foram selecionadas, e o projeto busca engajar ainda mais pessoas em Gramado, Canela e São Francisco de Paula — nesse caso, no distrito de Cazuza Ferreira.

O projeto foi selecionado via edital organizado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei Aldir Blanc. Ele é coordenado pela especialista em Patrimônio Cultural Fernanda Pereira, pela empreendedora social Adriane Laste e conduzido pesquisadora e doutora em Ciências Sociais Carla Mendonça.