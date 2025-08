Mais um ônibus da Visate ganha nova "roupagem" para circular por Caxias

Mais um ônibus da Visate, concessionária que opera o transporte coletivo em Caxias, ganhou nova "roupagem" para circular pela cidade. A iniciativa de agora — no ônibus de prefixo 817, que circula na linha TR01 Troncal, que conecta as EPI do bairro Floresta e do bairro Imigrante —, é da rede de supermercados Andreazza para celebrar os 150 anos da imigração no Rio Grande do Sul.