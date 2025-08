Lançamento de IA própria e show de Claus e Vanessa: as novidades da Convenção CDL

Na convenção será lançada a CDL IA, uma inteligência artificial da entidade , alimentada com a expertise da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e treinada especificamente para atender o comércio e serviços. Ela atua de forma simplificada e segmentada por consultores, como marketing, financeiro e contábil, por exemplo. Uma das vantagens, de acordo com o diretor comercial e de marketing da CDL Caxias, Joel Ribeiro, é a segurança de dados.

Happy hour animado

Ao final da convenção, como de costume, ocorre o happy hour para confraternização dos participantes. O chopp será por conta do La Birra e a animação no primeiro dia será do DJ Jaime Rocha; no segundo, Claus e Vanessa vão entreter os participantes. O evento é gratuito, com inscrições limitadas e exclusivo para associados da entidade. Elas podem ser feitas no site convencaocdlcaxias.com.br.