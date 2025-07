História do gado franqueiro dos Campos de Cima da Serra é registrada em livro

Gado franqueiro gaúcho é patrimônio cultural e genético do Rio Grande do Sul desde 2012. Antonio Valiente / Divulgação

Está em fase final de produção o fotolivro que registra as memórias, saberes e práticas relacionadas à criação do gado franqueiro gaúcho, patrimônio cultural e genético do Rio Grande do Sul desde 2012.

A obra reunirá entrevistas e imagens captadas em São José dos Ausentes e São Francisco de Paula, cidades que concentram remanescentes do rebanho, e irá evidenciar a pecuária ancestral nos Campos de Cima da Serra e um animal símbolo ainda pouco conhecido do Estado.

"O Gado Franqueiro do Rio Grande do Sul — Cartografia Afetiva", título da publicação, é uma iniciativa do designer Diego Santos, de Canela, em parceria com a jornalista caxiense Alessandra Rech.

