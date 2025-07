Funcionário de unidade caxiense de multinacional é premiado em programa global de voluntariado da empresa

Samir Sabino de Carvalho receberá o prêmio em cerimônia nos Estados Unidos. Eaton / Divulgação

Samir Sabino de Carvalho começou, por volta de 1999, com um grupo de amigos, a fazer passeios off road e rapel aos finais de semana. O hobby, aos poucos, foi se transformando em voluntariado. Sempre que alguma situação envolvesse necessidade de uma caminhonete, por exemplo, lá estava Samir e os amigos.

No ano passado, durante a enchente, não foi diferente. O grupo destinou cerca de 1,3 mil horas para ajuda às cidades atingidas. Em Caxias, atuava no suporte ao 5º Batalhão de Bombeiros e à Cruz Vermelha. Em municípios como Roca Sales e Arroio do Meio, levava alimentos e auxiliava na limpeza e reconstrução.

Leia Mais Conheça a história de um dos mais tradicionais restaurantes de Caxias do Sul que está de casa nova

O trabalho chamou a atenção da gestão da Eaton em Caxias do Sul, onde Samir é facilitador de produção, e acabou sendo inscrito no Prêmio James Stover, um reconhecimento mundial da empresa para ações de voluntariado. Entre mais de 1 mil inscritos, Samir foi um dos sete vencedores, o único do Brasil e da América Latina. A cerimônia será em Cleveland-Ohio, nos Estados Unidos, em setembro.

Como parte da conquista, Samir indicou as instituições Centro Assistencial e de Promoção Social Joana d’Arc e Instituto Patinhas, nas quais é voluntário, para receberem doação de 5 mil dólares da Eaton.

— No início, até tive um choque, porque a gente, quando faz voluntariado de coração e alma, não quer se promover em cima das pessoas que necessitam. Então, eu fiquei meio assim. Conversei com minha esposa e minha filha e elas disseram: "Deixa de ser bobo, é o teu momento, é reconhecimento para ti". Estou agora achando bacana o processo e a oportunidade de poder ajudar mais essas duas instituições com esse valor que a Eaton vai doar — alegra-se.

Leia Mais Nova transportadora da Serra usa apenas vans elétricas feitas em Caxias do Sul