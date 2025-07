Frasle Mobility oficializa nova oferta de ações no mercado financeiro e capta cerca de R$ 400 milhões

A oferta de ações havia sido anunciada em junho. Ela foi realizada sob a coordenação do BTG Pactual Investment Banking Ltda., do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e do Banco J.P. Morgan S.A. Também foram realizadas vendas de ações para investidores do Exterior a partir de esforços do BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities Inc. e pelo J.P. Morgan Securities LLC.