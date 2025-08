Fimma, em Bento Gonçalves, vai receber visitantes de 27 países

A edição deste ano, no Parque de Eventos, tem como foco a inovação. Apura Conteúdo / Divulgação

Está quase tudo pronto para o início da Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis - Fimma Brasil, em Bento Gonçalves, na próxima segunda-feira (4). A edição deste ano, no Parque de Eventos, tem como foco a inovação, tecnologia e as conexões profissionais, e vai contar com visitantes credenciados de 27 países.

— Teremos mais de 300 expositores e tudo que tem de mais moderno no setor moveleiro. Já estamos consolidados como a quinta maior feira do planeta do segmento. Nesta edição também teremos empresas que nunca expuseram, como as de empilhadeiras e de catálogos — adianta o presidente da Fimma, Euclides Longhi.

Leia Mais Com lista de exceções no tarifaço de Trump, entidades avaliam qual pode ser o impacto na Serra

Um dos países que vai participar da feira em Bento é os Estados Unidos, em foco nessa semana em função do tarifaço do presidente Donald Trump. A taxação, como explica Longhi, também presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), não interfere na Fimma porque o setor moveleiro brasileiro não importa dos EUA, mas se reflete na cadeia produtiva.

— Mesmo que o setor moveleiro gaúcho não seja dependente das exportações, pois a principal fonte de receita está no mercado interno, a medida anunciada por Trump impacta negativamente o desempenho do segmento. Os Estados Unidos é o principal destino das exportações de móveis produzidos no RS, respondendo por cerca de 16% das vendas para fora do país — explica.

E complementa: