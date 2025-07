Febre nas redes sociais, morango do amor transforma mês fraco em oportunidade de lucro em Caxias do Sul

Thayse Machado, proprietária da Empório Doce D'oro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Sensação do momento após viralizar nas redes sociais, o morango do amor tem movimentado também as confeitarias de Caxias do Sul. O doce recheado com brigadeiro branco e coberto com calda vermelha caramelizada tem, aliás, incrementado um mês que não costuma ser de altas vendas para quem trabalha no ramo.

— Essa semana foi bem atípica. Julho, como não tem data comemorativa, costuma ser mais tranquilo. Na semana passada, fizemos um teste e postamos nas redes sociais. Amanhecemos com a caixa lotada de pedidos — conta Marcelo Pandolfo, proprietário da Pantrufas.

Em menos de uma semana, a loja já vendeu 450 unidades. Feito de brigadeiro de leite em pó e calda de caramelo, o morango do amor da Pantrufas tem dois tamanhos: o pequeno, de 50 gramas, e o grande, de 100 gramas. Eles custam R$ 14 e R$ 18, respectivamente.

Para a próxima semana, o estabelecimento irá produzir morangos com recheio de creme de avelã e de chocolate de Dubai.

— Não podíamos ficar de fora — acrescenta.

Quem também entrou na onda foi Elisandra Peirot. Embora com foco em alimentos sem glúten, lactose e açúcar, aproveitou a trend do morango do amor para ganhar um extra. Começou a produção do domingo (20) e já fez cerca de 50 unidades, cada uma a R$ 8.

— Como não tenho loja física e só trabalho com telentrega, fiz um preço menor — diz.

Mais de 400 unidades em menos de uma semana

Vanessa Pereira Barbatto é confeiteira há 11 anos. Arquivo pessoal / Divulgação

A confeiteira Vanessa Pereira Barbatto costuma fazer a tradicional maçã do amor para o período de festas juninas. Neste ano, com a febre do morango, resolveu incluir o doce no catálogo. Somente na segunda e terça-feira desta semana, fez 300 unidades. Nesta quinta (24), já foram mais 100.

Ela começou cobrando R$ 8, mas como o preço dos materiais subiu, precisou repassar para os clientes e agora cada morango custa R$ 10.

— Além da receita tradicional, lancei com recheio de chocolate preto — acrescenta.

Morango, figo, abacaxi e banana

Morangos da Empório Doce D'oro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Thayse Machado tentou resistir à febre do morango do amor, mas foram tantos pedidos que ela incluiu no cardápio da Empório Doce D'oro. A produção começou na terça-feira (22) e já foram mais de 260 unidades. Para essa sexta (25), ela tem pedido de 300 morangos somente para um supermercado.

Thayse acabou se empolgando e criando outros doces com a mesma proposta.

— Já fizemos 50 figos do amor e vamos lançar também o abacaxi e a banana flambada do amor.

O valor da unidade é R$ 10.