Em carta enviada ao vice-presidente Geraldo Alckmin, CIC Caxias pede medidas urgentes em reação ao tarifaço de Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no início deste mês que irá aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A nova alíquota entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Em conjunto com sindicatos empresariais da região, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), enviou, nesta quarta-feira (23), por e-mail, uma correspondência ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, solicitando medidas urgentes para evitar prejuízos à economia com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

A carta foi enviada também ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O documento expressa a preocupação com a taxação de 50% pelos Estados Unidos às exportações brasileiras prevista para entrar em vigor já a partir do dia 1º de agosto.

No ofício, as entidades destacam que o Rio Grande do Sul está entre os Estados mais afetados, com estimativas de perdas de R$ 1,9 bilhão no Produto Interno Bruto e até 22 mil empregos comprometidos, conforme estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Conforme a CIC e os sindicatos, até um quarto das exportações em Caxias pode ser impactado.

"O momento exige protagonismo das lideranças públicas e clareza na condução das estratégias nacionais de comércio exterior. O mínimo que se espera agora é que o país defenda os seus", diz trecho do texto assinado pelo presidente da CIC Caxias, Celestino Oscar Loro, e pelos presidentes das demais entidades empresariais.

Empresários têm comentado com a colunista a incerteza do que irá acontecer com as mercadorias que foram enviadas aos Estados Unidos antes do anúncio e devem chegar depois do dia 1°. Mesmo quem não exporta para o país, também teme ser afetado indiretamente pelo tarifaço.

Leia a íntegra da carta:

Caxias do Sul, 23 de julho de 2025

Exmo. Sr.

Geraldo Alckmin

Vice-Presidente da República do Brasil

Prezado Senhor

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), entidade centenária que representa um dos maiores polos industriais do Brasil, e os Sindicados Econômicos que subscrevem este manifesto externam sua profunda preocupação com a escalada de tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, diante da previsão de aumento das tarifas sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto.

Segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o Rio Grande do Sul figura entre os estados mais penalizados, com perdas potenciais estimadas em R$ 1,9 bilhão no PIB e cerca de 22 mil empregos extintos. Esses números não são meras projeções, mas representam impactos concretos sobre cadeias produtivas e vidas.

Em Caxias do Sul, onde o perfil exportador é estruturante e abrange setores como metalmecânico, móveis, plásticos e equipamentos industriais, o prejuízo pode atingir até um quarto das exportações locais. As consequências são diretas: retração no nível de empregos, queda na arrecadação pública, desestímulo a investimentos e enfraquecimento da competitividade de empresas que há décadas contribuem para o saldo da balança comercial brasileira.

O cenário é crítico. E o silêncio institucional do governo federal, aliado à paralisia nas ações diplomáticas, compromete ainda mais as possibilidades de contenção do problema. Disputas ideológicas têm desviado o foco da política externa do Brasil, enquanto pontes comerciais estratégicas estão sendo desfeitas diante de nossos olhos.

A CIC Caxias e os Sindicatos Econômicos conclamam o governo brasileiro a assumir sua responsabilidade com firmeza e racionalidade. Da mesma forma, apelam aos Poderes da República que, com serenidade e, principalmente, celeridade, atuem alinhados na defesa dos interesses do País. É urgente retomar a diplomacia com base em critérios técnicos, isenta de disputas político-partidárias e sustentada em argumentos econômicos que demonstrem a relevância da parceria comercial com os Estados Unidos.

Como representantes legítimos do setor empresarial da Serra gaúcha, não podemos silenciar diante de tamanha ameaça. A história julgará os que se omitirem.