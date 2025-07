Electric Move 2025 será lançada nesta quarta-feira; veja mais destaques de economia da Serra

Eletric Move de 2024 no Parque de Eventos da Festa da Uva. Leandro Araújo / Divulgação

Marcada para ser realizada entre 6 e 8 novembro, no Parque de Eventos da Festa da Uva, a 3ª edição da Electric Move Brasil (Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis), será lançada oficialmente nesta quarta-feira (23).

No encontro, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), realizador do evento, apresentará a identidade visual e o mapa da feira, além de detalhes do encontro.

Microempa

Um grupo de presidentes e executivos de entidades gaúchas estará em Caxias do Sul desta quarta (23) até sexta-feira (25) para qualificação na Microempa. Eles participam do programa nacional Melhoria da Representatividade das Associações Comerciais, iniciativa em parceria com a Federasul.

O programa integra o Projeto Empreender, promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e pelo Sebrae Nacional. A primeira turma foi capacitada na semana passada.

A próxima fase do diagnóstico organizacional consiste no preenchimento de um formulário online, com detalhes sobre o funcionamento da associação. As respostas funcionarão como base para elaboração de um planejamento estratégico.

A Microempa mobilizou diretamente a participação de 48 associações comerciais e empresariais gaúchas.

Novos bules térmicos

Novos bules da Soprano. Soprano / Divulgação

A Soprano coloca no mercado novos bules térmicos. A linha Elegance tem três tamanhos com opções em inox, preto, branco e fendi. Os bules possuem isolamento a vácuo com parede dupla de aço inox, o que garante temperatura de até oito horas para bebidas quentes e 12 horas para bebidas frias nas versões de 1 litro e 1,5 litro, e até cinco horas para bebidas quentes e 10 horas para frias no modelo de 500 ml.

O valor no e-commerce da Soprano varia de R$ 96,80 a R$ 146,20.

Identidade olfativa