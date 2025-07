Economia na sala de aula: o que vi na mostra de trabalhos de uma escola municipal de Caxias do Sul

Fiquei contente ao ver a economia como tema em alguns projetos. Um deles era sobre a chamada taxa rosa: produtos de valor mais elevado porque são voltados ao público feminino. Uma Air Fryer rosa, por exemplo, custa quase R$ 250 a mais que outra do mesmo modelo e marca, só que em outra cor. Achei interessantíssimo assim como o mercadinho criado para ensinar as crianças pequenas a lidarem com o dinheiro.

Gostei muito também de um trabalho que tratou do combate ao desperdício de comida, inspirado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Tem um pé na segurança alimentar e outro na economia, afinal, não desperdiçar é economizar.

Também foram desenvolvidos projetos sociais e educativos muito interessantes: a importância do ambiente sensorial como recurso em sala de aula; incentivo à leitura entre crianças e adolescentes com uso de tecnologia; e papel da arte no desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista.