Como empresária gaúcha transformou erva-mate em chás premiados

Juliana é sócia da Ximango e CEO da Mon Jullí. Helena Ruppenthal / Divulgação

Histórias de empreendedorismo feminino ganham destaque nesta quarta-feira (9) em Caxias do Sul. Mais de 20 personalidades femininas sobem ao palco do 7º Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) para debater temas como inovação, tecnologia, energia, bem-estar, felicidade e espiritualidade.

Juliana Montagner, sócia da Ximango e CEO da Mon Jullí, é uma das presenças confirmadas. Ela participará do painel sobre empreendedorismo e legado ao lado de Ana Carolina Grings, diretora de Produtos e Inovação da Picadilly, e de Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruki Bebidas.

Juliana trabalhou por 12 anos na empresa de erva-mate da família e, há dois anos, criou seu próprio negócio, unindo duas paixões (o chimarrão e o chá) e o desejo de dar continuidade à história iniciada pelos bisavós, que deixaram a Itália e se estabeleceram em Ilópolis, na região do Alto Taquari, no Rio Grande do Sul:

— Meu pai fundou a Ximango em 1986, cem anos após a chegada dos imigrantes. Desde pequenininha, eu ajudava no escritório. Sempre quis seguir o legado da família e fui estudar no Exterior. Voltei às minhas origens, para a Itália. Além do MBA em Gestão Empresarial, fiz um curso de sommelier de chás e descobri um outro universo. Eu queria muito levar a erva-mate, mas os italianos não tinham a cultura de beber chimarrão.

Juliana não desistiu. Ainda na Itália, participou de uma missão na China e aprendeu a colher a folha que dá origem ao chá verde — muito parecida com a erva-mate, segundo ela. Contratou, então, um consultor da Índia que a ajudou a realizar, em Ilópolis, a primeira colheita e a produção do chá de erva-mate.

— Foi assim que nasceu o nosso chá verde, com erva-mate, patenteado em 20 países, e também o chá preto. Esses chás ganharam dois prêmios em Paris, em 2022. Meu sonho de levar a erva-mate para o mundo se concretizou por meio da criação desses chás, ou seja, consegui chegar onde a cuia não conseguiu — alegra-se.

Essa é parte da história que Juliana contará no evento, que ocorre das 13h30min às 18h30min, no Auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Os ingressos estão à venda no Sympla e também poderão ser adquiridos na hora.

Confira a programação

13h30min: receptivo com credenciamento.

receptivo com credenciamento. 14h: abertura oficial com a fundadora e presidente do FMEG, Tânia Cruz Costa.

abertura oficial com a fundadora e presidente do FMEG, Tânia Cruz Costa. 14h35min: painel Empreendedorismo Nacional — O legado em movimento com Juliana Montagner, sócia da Ximango e CEO da Mon Jullí, Ana Carolina Grings, diretora de Produtos e Inovação na Picadilly, e Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruki Bebidas. Mediação: Lisete Oselame.

painel Empreendedorismo Nacional — O legado em movimento com Juliana Montagner, sócia da Ximango e CEO da Mon Jullí, Ana Carolina Grings, diretora de Produtos e Inovação na Picadilly, e Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruki Bebidas. Mediação: Lisete Oselame. 15h20min: pitch com Luciani Amaral — Badesul.

pitch com Luciani Amaral — Badesul. 15h25min: painel Inovação, Sustentabilidade, Tecnologia e Energia — A união do poder público e iniciativa privada representada por lideranças femininas com Nanci Walter, pPresidente CREA/RS e Engenheira Ambiental; Daniela Cardeal, presidente Sindienergia, DGE Energia, Amcham RS; Adriane Perin de Oliveira, presidente da Famurs e prefeita de Nonoai; Agnes Passos, presidente da Agas Mulher, diretora-executiva do Gauchão Supermercado. Mediação: Tânia Cruz Costa.

painel Inovação, Sustentabilidade, Tecnologia e Energia — A união do poder público e iniciativa privada representada por lideranças femininas com Nanci Walter, pPresidente CREA/RS e Engenheira Ambiental; Daniela Cardeal, presidente Sindienergia, DGE Energia, Amcham RS; Adriane Perin de Oliveira, presidente da Famurs e prefeita de Nonoai; Agnes Passos, presidente da Agas Mulher, diretora-executiva do Gauchão Supermercado. Mediação: Tânia Cruz Costa. 16h10min: pitch com Andréia Dullius, diretora de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

pitch com Andréia Dullius, diretora de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS. 16h30min: palestra Saúde, Bem-Estar e Felicidade — Viver bem e empreender com propósito começa por dentro com Luciana Deretti, psicanalista, psicóloga e palestrante.

palestra Saúde, Bem-Estar e Felicidade — Viver bem e empreender com propósito começa por dentro com Luciana Deretti, psicanalista, psicóloga e palestrante. 16h50min: coffee-break e sessão de autógrafos do livro Invencível: a Felicidade como uma escolha Inegociável, de Luciana Deretti.

coffee-break e sessão de autógrafos do livro Invencível: a Felicidade como uma escolha Inegociável, de Luciana Deretti. 17h10min: palestra com Daniela Muniz, nutricionista e professora da pós-graduação Unisul.

palestra com Daniela Muniz, nutricionista e professora da pós-graduação Unisul. 17h35min: palestra com Flávia Del Valle, fundadora e CEO do Instituto Lapidare, TEDx Speaker e referência em liderança e inovação na educação médica.

palestra com Flávia Del Valle, fundadora e CEO do Instituto Lapidare, TEDx Speaker e referência em liderança e inovação na educação médica. 18h: lançamento das próximas edições do FMEG e agradecimentos com Tânia Cruz Costa.

lançamento das próximas edições do FMEG e agradecimentos com Tânia Cruz Costa. 18h30min: encerramento.