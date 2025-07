Chocolate + figada: lançamento de marca da Serra homenageia avós

Com base em uma fotografia, o artista Elias Domingues Pereira fez um delicado desenho para a embalagem. Dentro dela, um produto que promete reativar lembranças de avós e avôs: uma barra trufada com recheio de figada e banhada com chocolate 45% cacau — eu, imediatamente, lembrei dos meus avós fazendo chimia de figo no tacho no quintal de casa.