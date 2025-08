Chalé em Caxias do Sul aparece em lista do Airbnb como sugestão para as férias de inverno

Uma acomodação em Caxias do Sul é uma das sugestões do Airbnb para as férias de inverno. A Casa Asolo, da Villa Montegrappa, em Vila Cristina, divide a lista com outras três opções no RS: duas em Gramado (Casa na Árvore e Domo Supernova) e uma em Três Coroas (Casa Bolha). Hospedagens em Consolação (Minas Gerais) e São Bento do Sapucaí (São Paulo) completam a relação enviada com exclusividade para a coluna.