Azeites premiados de marca da Serra chegam com exclusividade a Caxias do Sul em galeria de arte

Os premiados azeites da Olive Jungle, de Farroupilha, são vendidos agora com exclusividade em Caxias do Sul por Désirée Scholten Balen na Fabio Balen Gallery, local mais do que apropriado para a marca que tem como proposta estar conectada às artes. O espaço é dedicado às obras do artista Fábio Balen, falecido em 2023.