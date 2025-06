Volare tem junho repleto de feiras; veja mais destaques de economia na Serra 

Fly 10 GV, modelo híbrido da Volare. Volare / Divulgação

Depois de ser apresentado na semana passada na Modal Expo, em Vitória, no Espírito Santo, o Volare Fly 10 GV estará na Cana Show, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo nesta quarta (11) e quinta-feira (12).

Movido à GNV e biometano, o veículo foi lançado em março como solução para a transição energética nos mais diversos segmentos do transporte brasileiro.

A Volare também está presente, até sábado (14), na Bahia Farm Show. Na feira realizada em Luís Eduardo Magalhães, são apresentados Attack 8 Robust, Attack 9 Rural e Fly 12.

No fim do mês, entre 24 e 26 de junho, a Volare estará no Centro de Convenções PUC, em Goiânia, na Brasmin, com o Attack 8 4x4 Mineração

Economia circular

A Orquídea Alimentos utiliza embalagens secundárias produzidas com material reciclado fornecido pela Plastiweber há 13 anos. Desde 2017, já foram usadas mais de 1,4 milhão de quilos de embalagens recicladas em seus produtos.

Os números foram destaque no 4º Fórum de Economia Circular de Porto Alegre, realizado na semana passada.

Arena Exportação na UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebe nesta quarta-feira mais uma edição da Arena Exportação. Será no Bloco H, das 19h45min às 22h. Gratuito e aberto ao público, o evento busca aproximar a comunidade das práticas e estratégias adotadas por empresas vencedoras do Prêmio Exportação RS de 2024.

O encontro contará com a participação de Vinicius Renê Tregansin, gerente comercial de mercado externo da Marcopolo; Vanessa Ferreira, gerente de exportação da OU; e Ronaldo Grosselli, gerente comercial e de comércio exterior da Rasip Agro.

Luiza Fante na CIC Caxias

Luiza é da terceira geração da Fante Indústria de Bebidas. Eriel Giotti / Divulgação

A advogada e governance officer Luiza Fante é a palestrante desta quinta-feira (12) do Café com Informação da CIC de Caxias. Terceira geração da Fante Indústria de Bebidas, ela irá abordar o tema "Governança corporativa e os desafios de adaptação nas pequenas e médias empresas".

O evento começa às 7h45min e os ingressos estão disponíveis no site ciccaxias.org.br a partir de R$ 60.

Assédios moral e sexual

O próximo Bom Dia Lojista, no dia 17, será dedicado a discutir assédios moral e sexual no ambiente de trabalho. O encontro promovido pelo Sindilojas de Bento Gonçalves terá a condução do advogado trabalhista Flávio Obino Filho.

Leia Mais Caxias do Sul irá sediar Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais de Turismo

O evento ocorre das 8h às 9h. Associados ao Sindilojas não pagam. Para não associados, o valor é de R$ 20. Mais informações: (54) 3055-2030