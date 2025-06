Vinícola Garibaldi apresenta vinhos da safra 2025 e espera crescer 15% neste ano

Foram 28,5 milhões de quilos da fruta colhidos neste ano, após uma safra 2024 com quebra de 35%. Ou seja, além da qualidade proporcionada por mais horas de frio no inverno (o que é bom para a videira) e primavera e verão equilibrados, se teve mais uva neste ano.

— No ano passado, como tivemos frustração de safra, tivemos alguns produtos em que houve ruptura, e agora vamos conseguir atender ao mercado. A expectativa é muito boa pelo que a gente vê, principalmente nesse período de entrada do inverno, a comercialização está aquecida.

Os rótulos

Os vinhos apresentados foram os brancos Garibaldi Sauvignon Blanc, Garibaldi Chardonnay e Granja União Riesling e o espumante Garibaldi Prosecco, além da nova edição do exclusivo Garibaldi VG Pálava, lançado no ano passado, e do espumante Garibaldi Floratta Rosé, uma das principais novidades do portfólio para este ano.