Vinícola da Serra participa de festival em São Paulo e destinará valor da venda de vinhos para projeto social; veja destaques de economia

Salton Campanha Marselan é um dos vinhos à venda. Daniela Radavelli / Divulgação

A renda obtida com a venda dos vinhos Salton Campanha Tannat e Salton Campanha Marselan durante o Taste São Paulo Festival será destinada para a ação Legado Social, projeto que auxilia instituições beneficentes nos municípios onde a vinícola da Serra tem unidades.

Além dos dois rótulos, a Salton estará presente no evento com o Vinho Bráz, exclusivo da pizzaria paulista em parceria com a empresa. Ele reúne as uvas merlot, cabernet franc e marselan, cultivadas na Campanha Gaúcha.

O Taste São Paulo começou nesta sexta-feira (13) e segue nos dois próximos finais de semana. Durante o festival, a Salton também gravará a série especial Sabores do Brasil com os influenciadores Érika Gentille e Eugenio Melo.

Creme de avelã com nova fórmula e embalagem

Nova embalagem do creme de avelã da Bom Princípio. Bom Princípio / Divulgação

Está chegando nos pontos de venda do varejo o novo creme de avelã da Bom Princípio Alimentos. Além de nova embalagem, a fórmula mudou: o doce está mais cremoso, com alto teor de pasta de avelã e notas sofisticadas do fruto tostado.

A mudança se apresenta nos potes de 100 gramas e 250 gramas.

Startups

A SW JEANS conquistou o primeiro lugar na 14ª edição do Startup Weekend Caxias do Sul. A solução prevê o reaproveitamento de jeans doados para a confecção de novos produtos, com a costura realizada por mulheres acolhidas por ONGs que atuam no enfrentamento da violência doméstica.

O segundo lugar ficou com a equipe Guidia, que propôs a conversão de manuais técnicos em visualização 3D interativas. Em terceiro, a ReciclApp, que apresentou uma plataforma de troca de embalagens de alumínio por pontos e benefícios, incentivando o descarte consciente.

