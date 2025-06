Vinhos de três vinícolas da Serra conquistam ouro na Suíça

Três vinícolas da Serra conquistaram medalha de ouro no Mondial du Merlot & Assemblages, realizado em maio em Sierre, na Suíça: a Cooperativa Vinícola Garibaldi, com o Garibaldi Acordes Merlot Gran Reserva 2022; a Miolo Wine Group, com o Miolo Merlot Terroir 2022; e a Vinícola Campestre, com o Zanotto Merlot Reserva 2022.