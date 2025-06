Veja quem mais arrecadou ICMS e ISS em Farroupilha em 2024

A Trombini Embalagens e a CSG, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, são as empresas que mais arrecadaram ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), respectivamente, em Farroupilha, no ano passado.

As duas e outras 99 empresas em cada categoria de tributo receberam o certificado 100+, nesta quinta-feira (26), em cerimônia no Sindilojas de Farroupilha. A administração municipal não divulga o montante arrecadado por cada empresa, mas informa que os CNPJs homenageados representam 75% da arrecadação do ICMS e 55% da arrecadação do ISS do município.