Tem novidade nos pavilhões da Festa da Uva: restaurante temático abre as portas na Réplica de Caxias

A Réplica de Caxias no Parque de Eventos da Festa da Uva ganha mais um empreendimento a partir desta sexta-feira(6). É a Bodega do Gringo, restaurante temático que promete oferecer a farta gastronomia herdada dos imigrantes italianos.

Localizado nas casas 4 e 5 da Réplica, a Bodega funcionará de quarta a domingo, das 9h às 22h, com todas as refeições do dia. Pela manhã e à tarde, café colonial com produtos como bolos, cucas, pães e chimias. No almoço e no jantar, massas, pizzas e receitas típicas da cozinha da região.