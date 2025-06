Sulgás deve começar a distribuir biometano em sua rede a partir de agosto

— São clientes industriais que têm normalmente metas associadas de descarbonização — disse, durante passagem pela CIC de Caxias do Sul, nesta segunda-feira (23), para reunião-almoço com os empresários.

Netto também falou do plano de investimentos para os próximos anos. Ele está em fase de elaboração e deve ser apresentado em breve para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e governo do Estado. A Sulgás prevê investir R$ 250 milhões em 10 anos: 365 indústrias devem ser atendidas — 56% na Região Metropolitana de Porto Alegre e 40% na Serra.