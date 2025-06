Startups da UCS terão acesso gratuito à plataforma de gestão por 180 dias; veja mais destaques de economia da Serra

Startups incubadas na Agência de Inovação da Universidade de Caxias do Sul (UCSiNova) passam a contar com uma nova ferramenta para otimizar a gestão. Por meio de uma parceria com a PaperOn, todas as incubadas terão acesso gratuito à plataforma por 180 dias.

Empresa de tecnologia da cidade de Novo Hamburgo, a PaperOn oferece serviços desde o orçamento inicial até o acompanhamento de todas as frentes de trabalho. A ferramenta permite registrar horas por projeto, controlar o tempo dedicado por profissional, provisionar custos e gerar relatórios gerenciais detalhados.

— Sabemos que processos ineficientes e baixa produtividade geram, em média, 20% a menos no faturamento mensal de uma empresa. E 60% dos projetos enfrentam atrasos por falta de fluxos estruturados — destaca Juliana Schunnck, CEO da PaperOn.

A PaperOn foi fundada em 2023 e conta com mais de 200 usuários.

Novos produtos

A rede de postos Charrua, empresa do Grupo Argenta, tem uma novidades à disposição dos clientes: Diesel Plus S10 e Diesel Plus S500. Os lançamentos integram a linha de combustíveis da família Charrua Plus, que já contava com a gasolina aditivada.

A venda da versão do Diesel Plus é feita nos postos que já trabalham com a gasolina Charrua Plus.

100+

As 100 empresas que mais arrecadaram Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Farroupilha, em 2024, serão homenageadas nesta quinta-feira (26) pela prefeitura.

Essas empresas representam 75% da arrecadação do ICMS e 55% da arrecadação do ISS do município e receberão o Certificado 100+ em cerimônia no Sindilojas, a partir das 19h.

Neste ano, serão contemplados, pela primeira vez, 20 agricultores ou agroindústrias familiares que foram destaque no ano.