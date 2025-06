Seminário da Uva Orgânica é retomado e será realizado em Garibaldi; veja mais destaques de economia da Serra

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no escritório da Emater de cada cidade. Mais informações: (54) 99677-1458.

Comércio em foco

Sindilojas Caxias e CIC de Antônio Prado realizam nesta quinta-feira (26) uma edição exclusiva do Comércio em Foco. Com o tema "Uma noite de diálogo, escuta e aproximação" , o evento ocorre às 19h30min, na Sorvelândia de Antônio Prado.

Saúde e lucratividade

Julho começa com mais uma edição do Happy Hour da CDL Jovem Caxias. Com o tema "Saúde no trabalho e lucratividade: a NR1 como estratégia de negócio", o encontro ocorre na terça-feira (1º) no Fellow's Gastropub (Rua Cremona, 230). A entrada gratuita, mas é preciso se inscrever pelo Sympla.