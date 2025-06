Se você é mulher e empreende no RS, esse prêmio é para você

Adiada por causa da tragédia climática do ano passado, a 8ª edição do Prêmio Empreendedorismo Feminino da Microempa está com inscrições abertas. Elas podem ser feitas até 15 de julho pelo site microempa.com.br/premioempreendedoras

As vencedoras serão conhecidas no dia 12 de novembro. Todas as candidatas inscritas terão 50% de desconto por um ano nas atividades do Núcleo.