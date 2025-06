Restaurante em cervejaria de Nova Petrópolis tem nova administração

Lucas tem 26 anos e é formado em Gastronomia pela Unisinos. Edelhaus / Divulgação

O chef Lucas Geovane Hansen está de volta à Edelhaus. O profissional fez parte da equipe inaugural do restaurante do Complexo Edelbrau, em Nova Petrópolis, em 2016, e agora retorna para liderar a cozinha com uma proposta autoral e renovada.

O novo cardápio reforça a presença da cerveja artesanal como um dos principais ingredientes dos pratos, uma característica da Edelhaus, e traz receitas típicas alemães e sobremesas como a torta alemã com calda de cerveja de mel, uma novidade da Edelbrau.

Com as mudanças, a expectativa é de crescimento anual entre 15% e 20% para os próximos três anos.

— A Edelhaus já é um espaço consolidado na cidade, reconhecida por sua qualidade e pelo vínculo com a comunidade local. Agora, buscamos ampliar o fluxo de visitação, com o objetivo de fortalecer ainda mais a presença do restaurante como referência gastronômica no município — destaca.

Leia Mais Com origem no universo dos rodeios, marca de calçados de Farroupilha começa a ganhar o mundo com ingresso nos Estados Unidos