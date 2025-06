Parque temático Villa Dei Troni, em Ana Rech, será inaugurado em outubro

Villa Dei Troni está sendo erguida em Ana Rech. Tulio Lahm / Divulgação

O parque temático que recria a Ana Rech do tempo dos imigrantes italianos abre as portas no dia 10 de outubro, e o empresário à frente da iniciativa já trabalha intensamente na divulgação do atrativo. Edson Tomiello, o Trovão, voltou no fim de semana de um giro pela Itália para apresentar a Villa Dei Troni aos italianos.

Nesta segunda-feira (16), ele cumpre agenda no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Foi entregar o convite para a inauguração ao governador Eduardo Leite e ao secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini.

Na Itália, Trovão esteve em Veneza com o presidente do Conselho Regional do Vêneto, Roberto Ciambetti, o presidente da Primeira Comissão, Luciano Sandonà, a conselheira regional Silvia Cestaro, e o presidente da Associação Vênetos no Mundo, Aldo Rozzi Marin. Ele também se reuniu com o secretário de Cultura da Região do Vêneto, Cristiano Corazzari.

Leia Mais Caxias do Sul terá novo hospital focado em cirurgias e com ares de hotel

A programação também incluiu a conferência "Andemo in Merica", na prefeitura de Campodoro, província de Pádua, além de um encontro com o prefeito de Pedavena, Nicola Castellaz. A cidade na província de Belluno é cidade-irmã de Ana Rech.

Trovão visitou ainda Santorso, cidade natal da família Tomiello, onde foi recebido pelo prefeito Giorgio Bau e por descendentes da sua linhagem italiana.

Trovão (terceiro da esquerda para a direita) no Conselho Regional do Vêneto Anna Turcato / Divulgação

A missão foi realizada em colaboração com a Associazione Veneti nel Mondo, organização com a qual foi assinado um acordo de colaboração e promoção da cultura veneta, juntamente com a Villa La Palladiana.

Leia Mais Empresa caxiense de assessoria em cidadania portuguesa prevê faturar mais de R$ 12 milhões em 2025

O parque temático dedicado à cultura italiana tem 25 hectares e mais de 50 edificações históricas. Há grande expectativa do trade turístico com a inauguração já que a Villa promete ser um dos principais atrativos turísticos da região.