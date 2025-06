Onde está a maior árvore de erva-mate do RS? Inscrições para concurso se encerram na segunda-feira

Termina na segunda-feira (30) o prazo para as inscrições para o concurso de Árvores Gigantes do Rio Grande do Sul que irá revelar o maior exemplar de erva-mate do Estado. Elas devem ser feitas nos escritórios municipais da Emater, apoiadora da iniciativa coordenada pela Universidade de Passo Fundo (UPF). A divulgação da ganhadora será em 21 de setembro, Dia da Árvore.