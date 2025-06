Mais jovens, mulheres e maior escolaridade: o perfil do consumidor de vinho no Brasil, conforme pesquisa

Esse é o resultado de uma pesquisa nacional conduzida pelo Instituto MDA Pesquisa por meio de um convênio entre o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e o Sebrae.

O levantamento ouviu 1.709 pessoas entre os dias 28 de janeiro e 6 de fevereiro de 2025. Delas, 70% afirmaram ter consumido vinho brasileiro nos últimos seis meses e 66% realizaram alguma compra no período, com destaque para consumidores com idade entre 18 e 24 anos, especialmente mulheres, pessoas com maior escolaridade e renda e residentes nas regiões Sul e Sudeste.