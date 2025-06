Mais frio, mais vinhos: vinícola da Serra espera incremento de até 30% nos negócios com chegada do inverno

O começo oficial do inverno, nesta sexta-feira (20), e a previsão de uma estação com frio mais intenso do que em anos anteriores animam o setor enoturístico. Com temperaturas mais baixas, a tendência é de maior consumo de vinhos (especialmente os tintos) e, por isso, o Grupo Famiglia Valduga espera um incremento de até 30% nos negócios.