Há 20 anos na Serra, imobiliária gaúcha muda de endereço em Caxias

Presente em Caxias do Sul há 20 anos, a Sperinde está de mudança. A partir de segunda-feira (23), a imobiliária que atuava na Avenida Júlio de Castilhos, 2.824, passa a atender na Avenida Rio Branco, 126, também no bairro São Pelegrino.

— Estamos muito felizes com essa nova sede e com a mudança de endereço. A nova Sperinde de Caxias está mais moderna, com um ambiente pensado para receber todos os nossos clientes com conforto, segurança e com o mesmo atendimento de qualidade que sempre prestamos — comenta Cezar Sperinde, diretor da imobiliária.