Grupo Feltrin apresenta novidades, entre elas, unidade de desenvolvimento de novos produtos para a construção civil

Outro lançamento é o de uma imobiliária em parceria com a Ada Imóveis. Ela ficará próximo ao shopping Villagio Caxias. O escritório terá ainda a incorporadora do grupo, já que o plano é construir em Caxias do Sul a partir deste ano, além de espaço de vendas do Hard Rock Hotel — o empreendimento em Gramado foi anunciado em 2023 e tem custo estimado de R$ 1 bilhão.