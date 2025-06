Encontro em Garibaldi sobre empreendedorismo feminino terá palestra com Alice Bastos Neves; veja mais destaques de economia

Anote na agenda para não perder! Vem aí a terceira edição do Feminina — Congresso de Mulheres Empreendedoras da Serra Gaúcha. O evento ocorre em 15 de agosto, no Clube Integração, em Garibaldi, e terá como principal atração a palestra da jornalista da RBS Alice Bastos Neves.

Mulheres do agro

A Cooperativa Santa Clara reúne no sábado (14) cerca de 600 associadas para o tradicional Encontro de Mulheres com Atividade no Leite. O evento de valorização das mulheres no agronegócio será realizado Ginásio Saturno Caravaggio, em Farroupilha.