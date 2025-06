Em evento na CIC Caxias, pesquisador aponta economia e redução de emissão de carbono como ganhos com uso de IA

A inteligência artificial avançou muito nos últimos tempos e deverá avançar ainda mais. A tendência, segundo o PhD na área e professor da UCS, Leandro Corso , é a IA estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. "Não teremos menos inteligência artificial do que hoje", diz o pesquisador e também CEO da Orion.

Ele esteve nesta segunda-feira (16) na reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul falando sobre o tema e apresentou alguns pontos interessantes, como a estimativa de redução de 30% nas emissões de carbono em decorrência do uso de IA . Para a imprensa, deu o exemplo dos caminhões:

— Costumo comentar com os alunos que vamos estar no mercado de trabalho atuando, talvez, não contra a inteligência artificial, mas com profissionais que utilizam inteligência artificial, então, a melhor forma é transformá-la em uma ferramenta de aplicação — aconselha.

Aumento de impostos

Antes da palestra com Leandro Corso, o presidente da CIC, Celestino Loro, reiterou a posição da entidade contrário às políticas econômicas do governo federal:

— Na semana passada, manifestamos publicamente nossa preocupação com o aumento do IOF. Infelizmente, o que vimos na sequência foi a troca do IOF por outras cobranças de igual ou maior sanha arrecadatória. O peso segue o mesmo ou até maior, comprometendo o agronegócio, que é motor da nossa economia, e onerando setores vitais como a construção civil e o financiamento da casa própria. Precisamos insistir: o caminho do desenvolvimento não passa por mais impostos, mas por eficiência na gestão dos recursos públicos.