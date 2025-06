Cooperativa de crédito abre agência em shopping de Caxias; veja também destaques de agenda na Serra

Unidade tem 144 metros quadrados e atenderá das 12h às 20h. Shopping Villagio/Site / Divulgação

A Unicred Integração chega ao Villagio Caxias na próxima sexta-feira (27). A unidade, com 144 metros quadrados, ficará ao lado da Usaflex, e atenderá das 12h às 20h.

Com quatro colaboradores, a agência no shopping será a terceira no município e a 21ª do país. É também o único estabelecimento da área financeira dentro do shopping.

Gás natural

O diretor comercial da Sulgás, Charles Netto, palestra hoje na reunião-almoço da CIC Caxias. Ele apresentará os diferenciais do gás natural, o papel no fortalecimento das indústrias e como a Sulgás vem ampliando investimentos e expandindo a rede na região, além da entrada do biometano como fonte renovável. Mais em ciccaxias.org.br.

Setor eletroeletrônico

O diretor da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), Régis Sell Haubert, estará no Conexão Tendências, evento do Simecs, na sexta-feira (27).

Ele abordará as tendências globais que moldarão o futuro do setor eletroeletrônico no Brasil e no mundo. O evento será às 8h. Mais informações: simecs.com.br.

50 anos em livro

Os 50 anos do Sindilojas de Bento Gonçalves serão eternizados em livro. O lançamento ocorre amanhã, data do aniversário da entidade, no salão nobre da prefeitura de Bento Gonçalves.

Além do registro histórico, a obra representa uma homenagem a quem escreveu a história do comércio varejista da região.

A publicação reúne, ainda, depoimentos dos prefeitos dos 11 municípios que compõem a base territorial do Sindilojas.