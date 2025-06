Construtora comemora 35 anos com inauguração de "edifício verde" em Caxias; veja mais destaques de economia na Serra 

Bosco Exposizione fica no bairro Exposição. Leandro Araújo / Divulgação

Já entregue aos clientes, o Bosco Exposizione será inaugurado oficialmente no dia 26 de junho. A cerimônia irá celebrar os 35 anos da Construesse, construtora responsável pela obra, que tem 80% das 19 unidades já comercializadas. O valor de cada apartamento parte de R$ 3 milhões.

O residencial é o primeiro edifício verde de Caxias do Sul e o quinto do Brasil a utilizar vidros solares na fachada. Localizado no Exposição, tem, por exemplo, garagem com espera para carregador veicular, uma tendência em prédios novos.

Os diferenciais focados em sustentabilidade fizeram com o que o prédio conquistasse dois prêmios internacionais: o Rethinking The Future Awards 2020 e o The Plan Award 2020 (Mitsubishi Electric). Ele está em processo para a obtenção do Green Building Council - GBC Brasil Condomínio.

Esse último é concedido a prédios que respeitam processos ecológicos e utilizam tecnologias de ponta para economia de energia e água, além de aplicar materiais de forma eficiente e sustentável.

Leia Mais Caxias do Sul terá novo hospital focado em cirurgias e com ares de hotel

Capacitação

O Sindtur Serra Gaúcha irá oferecer aos associados, no próximo dia 24, um treinamento de estratégias de atendimento a pessoas com autismo. Mais informações: (54) 99713-9801.

O cliente mudou

Fernanda Lazzari é a palestrante do próximo Café com Ideias do Sindilojas Caxias, no dia 27. Doutora em Administração, com ênfase em Marketing, ela abordará o tema "O cliente não é mais o mesmo. E o seu negócio?".

O evento ocorre a partir das 7h30min, no auditório do Sindilojas. Ingressos custam R$ 45 (associados tem gratuidade). Mais informações: sindilojascaxias.com.br

Leia Mais Marca de Nova Petrópolis espera movimentar R$ 20 milhões com nova linha de empanados

Lançamento

A Soprano lança no próximo dia 26 a nova linha de inversores híbridos monofásicos Solis S6 e de baterias de lítio Dyness DLC5.0. Será durante a terceira edição do Conexão Solar, encontro focado em atualização técnica e fortalecimento da parceria com integradores.