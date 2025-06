Connection Terroirs, em Gramado, atrai mais de 120 mil pessoas

Elizabeth Antônia Torres Braga, de Sabará, Minas Gerais. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

A Alameda Terroirs, espaço destinado a degustação e comercialização de produtos com indicação geográfica (IG), foi uma das grandes atrações do Connection Terroirs do Brasil, iniciativa em Gramado que atraiu mais de 120 mil pessoas, de quinta (29) a sábado (31), conforme a Rossi & Zorzanello, realizadora do evento.

A edição deste ano teve aumento de 92,5% no número de IGs participantes na comparação com as duas últimas. Foram 52 indicações, entre Indicações de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). Eram diversos produtos, como vinhos, queijos, mel, cafés e artesanato. Confira a seguir alguns destaques de produtos.

Derivados de jabuticaba

Fruta típica na região metropolitana de Belo Horizonte — toda casa tem um pé no seu quintal —, a jabuticaba é matéria-prima de Elizabeth Antônia Torres Braga. A produção é herança dos pais e avós. Atualmente, Elizabeth fabrica, em Sabará, 40 produtos, como molhos, geleias e licores.

Em 2019, ela conquistou a indicação geográfica para os derivados:

— Com o selo você se sente mais valorizado. O IG vem promover também divulgação. Com ele, a gente consegue ampliar nossos negócios, consegue mostrar mais para as pessoas a qualidade do nosso produto.

Açafrão de Mara Rosa

Magna Leles Pimentel, da Cooperaçafrão, de Goiás. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Único produto com indicação geográfica do Centro-Oeste do país presente no Connection, o açafrão da região de Mara Rosa, interior de Goiás, é produzido por associados da Cooperaçafrão. Magna Leles Pimentel é uma das cooperadas que cultivam a planta também conhecida por cúrcuma desde 2019. A cooperativa tem 30 produtores e somente cinco contam com a IG.

A colheita começa no final de junho e se estende até as primeiras chuvas, que começam, normalmente entre outubro e novembro. A cada safra, Magna colhe cerca de 3 mil quilos de açafrão.

— Vendemos no comércio, em feiras e para algumas indústrias. Muitos chefs de cozinha de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul têm procurado. Devagarzinho as pessoas vão conhecendo a qualidade e o produto vai ganhando força — diz.