Concurso irá escolher melhor operador de guindastes; final da América será em Bento Gonçalves 

Estão abertas até o dia 22 as inscrições para a primeira edição do concurso "Operadores da América", competição internacional promovida pela Palfinger Brasil voltada a operadores de guindastes articulados montados sobre caminhões em toda a América Latina.

Os interessados deverão preencher um formulário no site do campeonato e publicar um vídeo no feed do Instagram demonstrando a atuação profissional com equipamentos da Palfinger, usando a hashtag oficial #OperadoresdaAmerica e marcando o perfil @palfingerbrasil