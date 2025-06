Concurso dos melhores vinhos de Caxias do Sul tem recorde de patrocinadores

Amostras serão avaliadas em julho. Juan Barbosa / Agencia RBS

A edição deste ano do Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul, que será lançada nesta quinta-feira (26), bateu recorde de patrocinadores. São 37 empresas parceiras viabilizando o evento, o que faz com que o concurso não dependa do aporte de recursos públicos.

Para este ano, 37 vinícolas estão inscritas, número superior ao de 2024, quando foram 33. As amostras serão avaliadas no final do mês de julho por especialistas reconhecidos no mercado. A premiação ocorre em setembro.

No clima dos 150 anos da imigração italiana, o concurso terá uma novidade: a entrega do Troféu La Traversata — 150 Anni, inspirado na travessia dos imigrantes. A premiação será dada à amostra de maior pontuação nas categorias de produtos engarrafados.

Os tradicionais prêmios Grande Ouro, Ouro, Prata, Bronze e Pipa Destaque estão mantidos.