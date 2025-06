Como será o novo hospital em Caxias do Sul focado em cirurgias e com cara de hotel

Imagens de como será o hospital. Gadia Arquitetura/Blanc / Divulgação

Como a coluna antecipou nesta semana, Caxias do Sul ganhará um novo hospital no ano que vem. Lançado oficialmente nesta terça-feira (17), o Blanc tem previsão de inauguração em outubro de 2026. O grupo já tem unidades em Porto Alegre e São Paulo.

A nova instituição hospitalar ficará na Rua Visconde de Pelotas, esquina com Rua Isidoro Mary (próximo ao INSS). Focado em cirurgias e apostando em alta tecnologia, irá atender alta, média e baixa complexidade e não terá pronto-socorro. Além disso, tem como conceito atender pacientes como hóspedes e oferecer um serviço tipo de "hotelaria de luxo".

Distribuído em dois andares, terá cerca de 1,8 mil metros quadrados de área, com apartamentos, unidades do tipo Day Clinic, seis salas cirúrgicas e 12 leitos de Recuperação Pós-Anestésica, sendo 11 convencionais e um de UTI, além de área de gastronomia, comodidades exclusivas e médicos intensivistas 24 horas.

— Pretendemos evoluir para até 3 mil metros de área, conforme o andamento. Para girar o negócio, é necessário que haja ocupação, que haja rentabilidade e que se possa reinvestir porque já há uma área previsível para os próximos anos de nós aumentarmos o espaço. Caxias do Sul inicia com seis salas cirúrgicas com previsão para oito no primeiro ano e talvez 12 nos próximos dois anos — diz o diretor médico da unidade em Caxias, Luciano Neto Santos.

O projeto arquitetônico é de Bia Gadia com gerenciamento e execução da obra pela Marconi & Souto Arquitetura e Engenharia Hospitalar. O investimento é de cerca de R$ 30 milhões.

Expansão

As conversas para abertura de uma unidade do Blanc em Caxias do Sul começaram há cerca de um ano e fazem parte do plano de expansão do grupo. Conforme Luís Felipe Ducati, CEO e CFO da holding, o grupo tem 13 projetos contratados e pretende terminar o ano com 20. Até 2030, a meta é alcançar 50 unidades e tornar o Blanc o maior grupo hospitalar cirúrgico do Brasil.

— Imaginamos estar presentes nas principais capitais e em cidades que são quase como capitais. Em Balneário Camboriú, já temos uma unidades contratada. Teremos muito provavelmente em Joinville também. Curitiba já está contratado e estamos muito avançado para fechar também em Maringá. No RS, temos mais uma unidade contratada em Santa Rosa — conta Ducati.

O Blanc também tem planos de expansão internacional, com abertura de hospital nos EUA em 2028, provavelmente na Flórida.

Atendimento

O atendimento no Blanc Caxias será particular e por convênios. Entre as especialidades, cirurgia geral, digestiva, bariátrica, vascular, plástica, torácica, dermatologia, bucomaxilofacial, ginecologia, mastologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, cabeça e pescoço, otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, coloproctologia, radiologia intervencionista e urologia.

