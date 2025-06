Com unidades em Caxias do Sul e Torres, clínica de reabilitação física cria programa focado em envelhecimento saudável

A clínica de reabilitação física Encorpe Medicina e Saúde inaugura uma nova fase com a criação de um programa focado em longevidade saudável . A novidade está disponível na sede em Caxias do Sul e na unidade em Torres.

O programa reúne médico do esporte, nutricionista e educador físico com acompanhamento integral. Embora a clínica atenda por meio de convênios, a novidade é oferecida somente na modalidade particular. A consulta inicial custa R$ 650 e inclui avaliação de composição corporal e definição de metas. Tempo e valor do programa podem variar conforme o planejamento que será montado de forma personalizada.