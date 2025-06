Com novo equipamento, empresa de vidros da Serra pretende ampliar capacidade produtiva e crescer 10% ao ano até 2030

O investimento no forno foi de cerca de R$ 8 milhões e a expansão proporcionará um salto na capacidade produtiva da empresa , passando de 35 mil metros quadrados para 50 mil metros quadrados de vidros mensais, com expectativa de aumentar o faturamento e crescer 10% ao ano até 2030.

— Como o equipamento é de uma complexidade técnica grande, temos uma curva de aprendizado que não é pequena. Além disso, todo novo modelo de vidro precisa de um desenvolvimento específico de molde. No final do ano, estaremos, acho, com uma ocupação de 40% a 50% da capacidade do forno. O resultado depois de maturado, sem todo esse processo, imagino que seja no final de 2026 — destaca o diretor-executivo da Tecnovidro, Marco Aurélio De Bastiani.