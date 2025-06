Com carnes de gado, frango, ovelha e até de jacaré, Caxias do Sul terá festival de churrasco em novembro

Os pavilhões da Festa da Uva estarão movimentados no início de novembro. Além do Solária, um festival de música, e da Eletric Move (Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis), o parque sedia no dia 8 de novembro, das 12h às 17h, a ExpoChurrasco. Será a quarta edição do evento e a primeira fora de Porto Alegre.