Caxias do Sul sedia pela primeira vez Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha 

A sétima edição do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) será realizada em Caxias no próximo 9 de julho . É a primeira vez que a cidade sedia o evento voltado a temas ligados ao empreendedorismo feminino, inovação, tecnologia, energia, bem-estar, felicidade e espiritualidade.

Entre as palestrantes já confirmadas, estão Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruki; Adriana Perin de Oliveira, presidente da Famurs; Luciane Amaral, representante do Badesul; Marisol Santos, vereadora; Juliana Montagner, CEO da Mon Jullí; Nanci Walter, presidente do CREA/RS; Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia; e Lisete Oselame, relações-públicas.

O encontro será no auditório do Bloco A da UCS. As próximas cidades que receberão o evento são Brasília (DF), no dia 4 de setembro, e Gramado, no dia 21 de novembro.